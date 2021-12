[Vidéo] Sénégal Services : Les espaces de Foundiougne, Fatick et Gossas opérationnels

Sénégal Services : Les espaces de Foundiougne, Fatick et Gossas opérationnels

Les espaces Sénégal Services des trois départements de la région de Fatick sont désormais tous fonctionnels. Entre ce 29 et 30 Novembre, le directeur général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum a procédé à leur inauguration en présence à chaque fois de représentants au plus haut niveau de l’administration territoriale et des collectivités locales des différents départements.





La configuration du département de Foundiougne composé essentiellement d’îles confère aux populations des relations assez particulières avec certains services de l’Etat se trouvant à Fatick voire Kaolack. Cet état de fait a été rappelé par quelques intervenants lors de la cérémonie d’inauguration de l’espace Sénégal Services de Foundiougne par le DG de l’ADIE en présence du préfet, du président du conseil départemental et de plusieurs maires.







« Ce joyau bien équipé et doté d'une technologie de pointe a été réalisé en un temps record afin de soulager les populations du département de Foundiougne par rapport à un certain nombre de lenteurs administratives », a précisé le préfet, Ousseynou Mbaye.





Après Foundiougne le 29, c’est Fatick qui a accueilli, ce 30 novembre, le directeur Cheikh Bakhoum et sa délégation pour la mise en service officielle de l’ESS du département en présence du DG de la SAFRU, Meissa Mahécor Diouf et surtout du gouverneur de la région, Seynabou Gueye. « Nous avons le plaisir et l'honneur de procéder à l'ouverture officielle de l'espace Sénégal Services de Fatick en présence du gouverneur de la région », s’est réjoui le directeur général de l’ADIE.







« Cet espace est la matérialisation de la volonté du chef de l’Etat de rapprocher l’administration des citoyens où qu’ils soient dans le territoire national », a renchéri Cheikh Bakhoum. La visite guidée de l'espace équipé et doté de technologie de pointe et la signature de conventions de partenariat avec les communes du département ont constitué, entre autres, quelques temps forts de cette cérémonie d’inauguration de l’espace Sénégal Services de la capitale du Sine.