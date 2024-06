Sénégal : World Vision ambitionne d’épargner 2.700.000 personnes de la faim et de la malnutrition

World Vision reste sur le front de la lutte contre la faim et la malnutrition au Sénégal. Cet engagement est justifié par la proportion importante de personnes affectées par la faim. On dénombre que 19 % des ménages ne bénéficient pas d’une consommation alimentaire satisfaisante.



À l’échelle nationale, 9% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë et 18% ont un retard de croissance.



Ce tableau sombre justifie la mise en place des stratégies par l’organisation internationale, World Vision aux fins d’enrayer la faim et la malnutrition avec un ciblage des femmes et des enfants.



Le lancement de la campagne dénommée « Assez », au King Fahd Palace est la réaffirmation de cet engagement à éradiquer le fléau. Le coût de cette initiative s’élève à hauteur de 30 millions de dollars pour les trois prochaines années. Le fait de ne pas manger à sa faim a des conséquences négatives sur le développement physique de l’enfant et sur le développement cognitif, intellectuel et social.



Faudrait-il le rappeler une Enquête de Sécurité Alimentaire et de Nutrition (ESAN) conduite en 2022 révèle que 4 ménages sur 10 ont eu faim par manque de nourriture, soit 40% des ménages durant la période de l'enquête. L'expérience de la faim modérée a été vécue par 1 ménage sur 3 (33,9%) et celle de la faim sévère, par 2,4%.



Par conséquent, dire « Assez de la faim et de la malnutrition », joindre l’acte à la parole, est la résolution de World Vision qui compte sur la partition de toutes les parties prenantes.



Cette campagne qui se déroulera au Sénégal va dérouler plusieurs stratégies. « Il s'agit notamment de travailler avec les communautés pour créer des jardins communautaires et des projets générateurs de revenus, permettant ainsi aux familles de devenir plus autonomes », prévoit l’organisation internationale. World Vision va également appuyer des centres de nutrition communautaire pour prodiguer des soins et des conseils nutritionnels aux mères et aux enfants.



A cela ajoutons, des formations en agriculture durable, des semences et des outils adaptés aux conditions locales, sont aussi envisagés. Le but est de fournir des interventions nutritionnelles de qualité, des soins de santé adéquats, et de promouvoir des pratiques alimentaires saines pour garantir que chaque enfant ait la possibilité de grandir en bonne santé et de s’épanouir.



Ainsi, tous les acteurs au développement, de la petite enfance, de l’agriculture, de la santé, les religieux, le Programme alimentaire mondial (PAM), se sont réunis afin de mettre fin à la faim et la malnutrition. Selon le Directeur national de World Vision Sénégal, Evariste Habiyambere, « pour mettre fin à la faim et à la malnutrition chez les enfants au Sénégal, il est crucial de renforcer notre collaboration avec toutes les parties prenantes, y compris les communautés locales, les ONG et les partenaires internationaux ». Cet ambitieux résultat ne peut être obtenu grâce au nerf de la guerre. World Vision Sénégal compte lever 30 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour toucher 307.000 ménages, soit plus de 2.700.000 personnes.