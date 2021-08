Sénégalais bloqués à Agadès : 2 cas positifs à la Covid signalés

Des cas de covid parmi les migrants bloqués à Agades

Ce n’est toujours pas la fin du cauchemar pour les Sénégalais bloqués à Agadès (Niger). Dans l’attente d’une prise en charge en vue de leur retour au pays, ils redoutent une contamination au coronavirus, après que deux parmi eux ont été testés positifs à la Covid-19 selon Modou Thiaw, leur porte-parole qui s’est confié à l’organisation Horizon sans frontières (Hsf).





En effet, à en croire ce dernier, « Aucune disposition sanitaire n'a été prise pour éviter d'autres contaminations dans le groupe des 29 en transit à Niamey ». Il faut rappeler que ces Sénégalais ont été expulsés de la Libye et d’Algérie puis envoyés à Agadès. Bloqués sur place depuis 3 mois, 29 parmi eux ont été rapatriés vers Niamey et 18 sont toujours restés à Agadès. Toutefois, 5 parmi eux sont retournés en Libye, renseigne Hsf.





Selon cette organisation de défense des migrants, le rêve de ces migrants, en route vers l'Europe, s'est brisé pour certains en Algérie, pour d’autres aux côtes libyennes. Ils ont été redirigés par les autorités de ces pays vers les Centres de l’OIM à Agadès au Niger pour être rapatriés au Sénégal, signale Hsf. Modou Thiaw rappelle que « ces migrants, interpellés avec d’autres candidats de nationalité diverse telle que la Côte d’Ivoire, le Cameroun et autres pays voisins, ont été pris en charge par soit par l’OIM soit par les autorités de leur pays mais bizarrement seuls les Sénégalais sont laissés à eux-mêmes, et cela depuis presque plus deux mois, avec des promesses de rapatriement jamais tenues », confie un des responsables sénégalais.