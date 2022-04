Sénégalais brutalisé par la police italienne : le Sénégal proteste auprès de Rome et exige...

C’est à Florence qu’un Sénégalais a été victime de violence de la part de forces de l’ordre. La vidéo montrant la scène a fait l’objet de vérification de la part du ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur après avoir fait le tour des réseaux sociaux. Le ministère a donc appris avec consternation que la vidéo était authentique. Un traitement raciste que le ministère « dénonce et condamne fermement » le jugeant « dégradant d’autant plus qu’il a été commis par des dépositaires de la puissance publique ».





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le ministère informe qu’aussitôt « informée des faits et de l’identité de la victime, l’ambassade du Sénégal à Rome a immédiatement saisi le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ». L’ambassadeur a, en outre, reçu des instructions pour se rendre à Florence, auprès de la victime. « Il rencontrera également les autorités compétentes pour demander que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les auteurs e ces actes d’une inqualifiables cruauté soient attraits devant la justice » informe le communiqué.