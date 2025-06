Sénégalais tué à Manchester : Les derniers rebondissements

Trois adolescents britanniques, deux âgés de 14 ans et un de 16 ans, ont comparu mercredi devant le tribunal pour mineurs de Manchester. Dans son édition de ce vendredi 13 juin, L'Observateur revient sur les derniers rebondissements dans l’affaire du meurtre de Ibrahima Seck, un adolescent sénégalais poignardé à mort le dimanche précédent.





Le juge a ordonné le placement en détention provisoire des mis en cause dans un centre pour mineurs, en attendant leur comparution devant la Crown Court. Ils sont poursuivis pour meurtre et port d’arme blanche.





Le quotidien du Groupe futurs médias rappelle que la victime, décrite par ses proches comme un élève studieux, respectueux et joyeux, se rendait au parc à New Moston, un quartier situé au nord de Manchester, pour jouer au football avec des amis, lorsqu’elle aurait été prise à partie et poignardée.





Grièvement blessé, Ibrahima a tenté de se réfugier dans une maison voisine. Malgré l’intervention rapide des secours, appuyés par une équipe médicale héliportée, le jeune garçon a succombé à ses blessures moins d’une heure après l’agression. L’autopsie a révélé qu’il avait été victime d’une unique blessure mortelle.





Lors de l’audience, poursuit L’Observateur, les trois suspects ont été présentés séparément devant le juge, chacun accompagné de membres de sa famille. L’atmosphère était lourde, marquée par l’émotion visible des proches, notamment la mère du prévenu de 16 ans, qui a quitté la salle en larmes. Aucun des adolescents n’a fait de déclaration, précise le journal.





L’enquête se poursuit. Une femme de 37 ans et une adolescente de 14 ans, arrêtées pour suspicion d’avoir aidé les mis en cause, ont été libérées sous caution.