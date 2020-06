Senelec-Akilee : Abdoul Mbaye persiste

Abdoul Mbaye n’en démord pas. Pour lui, il y a problème dans le contrat entre Senelec et Akilee et il faut le dénoncer. Peu importe, selon lui, la nationalité des mis en cause.







« Senelec-Akilee un débat simple : que fait Akilee que Senelec n’aurait pu? Si la filiale est nécessaire, pourquoi pas à 100% comme ailleurs? La NATION est propriétaire de Senelec. Nous dénoncerons son présumé voleur russe, français, chinois ou sénégalais », écrit-il sur Twitter.