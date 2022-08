Senelec-Akilee : l’OFNAC fait bouger le dossier

Si le dossier n’occupe plus la Une des médias, il est d’actualité au niveau de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Saisis pour faire la lumière sur le contrat de 187 milliards de francs CFA qui oppose la Senelec et son partenaire Akilee, les services de Seynabou Ndiaye Diakhaté ont le nez dans cette affaire. Et ils progressent dans leur enquête.