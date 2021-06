Sensibilisation sur l’émigration irrégulière : L’OIM dresse un écran itinérant à Mbour

Un écran itinérant qui joint l'utile à l'agréable, était à Mbour, précisément au quartier Golf, qui est réputé être une zone à fort taux de départs de migrants.Cinemarena est un projet financé par la coopération italienne et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Son objectif : informer, sensibiliser et éduquer sur les risques et les dangers liés à la migration irrégulière."Nous sommes avec des migrants de retour qui vont venir témoigner, partager leurs expériences. Nous sommes également avec des artistes locaux, des leaders d'opinion et toutes parties concernées par ce phénomène qui est un fléau", explique, Fécame Marie Sèye, Chargée de la communication à l’OIM-Sénégal.Initié depuis 2018, le projet sillonne, chaque année, l'intérieur du pays, pour sensibiliser sur les risques de la migration irrégulière."Nous voulons éveiller les consciences sur les dangers qu'ils risquent, en prenant la route ou les pirogues, parce que beaucoup ont perdu la vie. Il y en a qui, au cours du voyage, ont été enlevés, torturés, persécutés, violés... C'est important que ces migrants de retour parlent avec les jeunes pour les sensibiliser, ainsi que les parents et tous les membres de la communauté", assure Fécame M. Sèye.En outre, à côté de la sensibilisation, l'OIM travaille aussi avec des partenaires comme l'ANPEJ, la DER, entre autres structures, pour présenter aux jeunes des opportunités de formation et d'emploi."Nous voulons leur expliquer comment ils doivent faire pour bénéficier de ces opportunités. On n'est pas venu pour leur dire de ne pas partir, mais plutôt les éveiller sur les dangers que comporte l'émigration irrégulière", explique Mme Sèye.La caravane sera aussi dans les îles du Saloum, à Fatick, à Thiès et à Saint-Louis, entre autres.