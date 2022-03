Sentel GSM SA (Free) : Une arnaque qui a échappé à la vigilance de l’Etat

Saga Africa Holdings Limited et Saga Africa Holding Limited SA,deux société à la même dénominations sociale qui se sont jouées de l’Etat du Sénégal pour amasser des fortunes par le biais de la cession que leur a cédé Sentel GSM SA. Une véritable arnaque !





Décidant de céder ses activités au Sénégal,Millicom International cellular a cédé, entre 2015 et 2017,la licence de Sentel GSM SA à Saga Africa Holdings Limited. Il s’agit d’une société de droit Mauricien créée et établie en 2017 en île Maurice C/O Ocorian Corporate Services (Maurituis Limited)… sous le n° 149092C1/GBC1,renseigne notre source.





Cette cession a été approuvée par décret n°2018/750 du 16 Avril 2018 sur la convention de la licence de Sentel GSM. Son capital est détenu par Sofima LTD (société de droit Mauricien).Mais le constat est que depuis cette cession, deux sociétés commerciales différentes coexistent sous une dénomination sociale identique : Saga Africa Limited et Saga Africa Holdings Limited SA.





Et pourtant dans cette arnaque,c’est la société Saga Africa Holding Limited qui est identifiée par le décret comme l’entreprise bénéficiaire de la cession de licence, de même que la société Saga Africa Holdings Limited SA,qui n’est autre que la nouvelle dénomination de la Société Sentel GSM SA (Socité créée en 1998 et dont la licence a, par l’effet du decret 2018-750,été cédée.





D’alluers ,c’est aux termes de ses délibérations en date du 30 novembre 2019,que l’Assemblée général des actionnaires de Sentel SA a décidé de changer la dénomination de leur société « Sentel GSM SA » en « Saga Africa Holdings Limited SA ».Ces actionnaires sont au nombre de deux : « Saga Africa Holdings Limited ( société de droit Mauricien) et Maya Sénégal NV ( société de droit curaçao).