Sentiment de toute-puissance des transporteurs : Les gares routières, un "État" dans l'État

La puissance des chauffeurs dans les gares routières

« Le drame de Kaffrine, suivi 48 heures après, d'un Conseil interministériel, est là pour nous rappeler ce qui s'est passé lors du naufrage du Joola. Aujourd'hui le transport est des plus irréguliers dans la sous-région et ce qui se passe au Sénégal ne se produit que dans notre pays, et nulle part ailleurs ». Une remarque largement partagée par les Thiessois, selon qui, «L’Etat, plutôt que de prendre le taureau par les cornes, n’aura convié à ce énième conclave que pour anesthésier le peuple sénégalais qui refuse un saupoudrage».





«Sur la question de la sécurité routière, toutes les conclusions susceptibles de l’être ont déjà été élaborées et soumises à l’appréciation de l’Etat », s’offusquent des professionnels du secteur et voyageurs trouvés à la gare routière de Thiès, à la sortie de la ville sur la route de Dakar. Déjà, ils se disent convaincus du « non-respect, donc la non-exécution, des fortes mesures arrêtées par un Conseil interministériel de plus convoqué par le Premier ministre Amadou Bâ sur la question des transports routiers et de la sécurité ». Aussi de regretter : « Le drame de Kaffrine révèle le non-respect de la réglementation pour assurer la sécurité des voyageurs et la faiblesse des autorités en charge de l’application des mesures ».





Les professionnels du secteur, à la gare routière de Thiès, ne manquent pas d’alerter : « Le problème du transport au Sénégal ainsi que les accidents ont encore de beaux restes devant nous. Ils ont des lendemains qui déchantent ». Tout simplement parce que, remarquent des voyageurs, « Nous assistons à une faiblesse de l'État devant une pression quasi permanente des syndicats de transporteurs ». Moustapha Sow, en partance pour Louga, s’offusque : « A chaque fois que l'État prend une batterie de mesures pour alléger le secteur du Transport ou pour réduire les accidents, voilà que ces transporteurs, venus de nulle part, brandissent la menace de la paralysie du système économique, par des grèves ». Ça veut dire quoi ? « Qu'il est temps maintenant que l'État prenne, par devers lui, la responsabilité de règlementer le secteur du transport », suggère-t-il. Cette dame, Aïcha Soumaré, en route pour la capitale, Dakar, de se demander : « Comment peux-tu comprendre qu'un syndicat puisse s'arroger le droit de légiférer le secteur du Transport dans un pays qui a un État, qui a un pouvoir public, qui a un ministère du Transport ».





Les gares routières : «Un État dans un État»