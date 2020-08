Septembre mandingue : La Covid-19 confine le Kankourang

C’est une première : la cérémonie des circoncisions et les sorties du Kankourang, célébrant la tradition mandingue, n’auront pas lieu cette année en raison de la pandémie de coronavirus. L'impossibilité d'organiser cette cérémonie avait été évoquée depuis plusieurs jours. La décision est tombée.















''Les sages ont pris leurs responsabilités et à l'unanimité ils ont décidé de surseoir cette année à l'organisation des circoncisions et à la sortie du Kankourang. La collectivité mandingue participe de manière substantielle à la lutte contre la Covid-19. On ne peut pas après avoir déployé autant d'énergie aux côtés des autorités pour lutter contre cette pandémie, revenir au mois de septembre organiser une manifestation de l'ampleur du septembre mandingue'', a informé Mamadou Aïdara Diop, secrétaire général de la collectivité.













Des activités adaptées aux circonstances se tiendront bien, en place et lieu de la sortie du Kankourang, a fait savoir ce dimanche soir, le secrétaire général de la collectivité.