Sergent Malamine Camara : Sur les traces du sous-officier sénégalais qui permit à la France de garder le Congo

À l’heure où les patriotes africains dissertent sur la nécessité ou non de faire disparaître les symboles de la colonisation, notamment les rues, écoles ou autres édifices publics qui portent les noms des représentants de la puissance occupante, il apparaît que certains des vaillants fils de l’Afrique ont participé héroïquement à l’histoire que beaucoup veulent effacer.