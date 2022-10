[Vidéo] Série d'agressions : La gendarmerie de Bignona fait tomber un dangereux gang

Arrestation d'une bande de Malfaiteurs à Bignona

Un dangereux gang d'agresseurs qui opérait dans le sud du pays a été neutralisé. La bande à Modou Sané alias "Arabélo" a fini par mordre la poussière, face à la ténacité des gendarmes de la brigade de Bignona, selon des informations parvenues à Seneweb. Les hommes en bleu ont arrêté trois agresseurs avant de saisir des armes, de la drogue, du matériel servant à la commission des forfaits, etc. Mais le cerveau du gang, en cavale, est activement recherché. Détails !





A la suite d'une plainte d'une citoyenne pour agression, la brigade de gendarmerie territoriale de Bignona a procédé à l'interpellation, dans un premier temps, de deux membres du gang au quartier Bassène de Bignona, puis un autre dans le quartier Transgambien 1.





La perquisition effectuée dans leur lieu de refuge s'est révélée fructueuse. Et pour cause ! Les pandores y ont découvert divers matériels, dont une moto volée, une quantité de 5 g de chanvre indien, des armes blanches et des outils leur permettant de commettre leurs forfaits.





Le cerveau de la bande, l'ancien repris de justice Modou Sané alias "Arabélo", a réussi à prendre la poudre d’escampette. Mais les éléments du capitaine Alexandre M. Diouf, Commandant de la compagnie de Ziguinchor, sont à ses trousses.