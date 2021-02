Série d’effondrements et d’incendies: Macky demande un audit général des bâtiments

Face à la recrudescence des effondrements de bâtiments dont le dernier est celui qui a fait cinq morts à Khodoba (Keur Moussa), le président de la République Macky Sall exige les grands remèdes. En conseil des ministres, ce mercredi, il a demandé un audit.« Le Président de la République a insisté sur la nécessité de renforcer le contrôle de la qualité des matériaux et systèmes de construction, eu égard à la recrudescence de l’effondrement des bâtiments et à la récurrence des incendies dans nos villes et campagnes », informe le communiqué du conseil des ministres.Il a, a cet effet, instruit le « Ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique, d’engager, en liaison avec le Ministre de l’Intérieur, à travers la Direction de la Protection civile, un audit général des bâtiments, des matériaux et systèmes de construction pour une mise aux normes ».