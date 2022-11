Série de braquages : comment l’État prépare la riposte

Depuis quelques semaines la rubrique Faits divers des médias est alimentée par des affaires de braquage à main armée. Pire, quelques fois les assaillants prennent pour cible les forces de l’ordre et de sécurité, n’hésitant pas à ouvrir le feu sur elles.



Chaque fois, les policiers et gendarmes opposent une riposte foudroyante. Le dernier épisode, au Pôle urbain de Diamniadio, avait coûté la vie à un malfaiteur.



L’État entend densifier la contre-offensive. Selon Les Échos, les chefs des commissariats et postes de police ont reçu une note de la hiérarchie leur demandant de se tenir prêts à intervenir tout en restant prudents.



Le journal ajoute qu’il leur est demandé en plus de se munir de leurs armes (fusils, mitraillettes…) durant les patrouilles nocturnes et de ne pas hésiter à s’en servir face à des malfaiteurs armés et déterminés à semer la terreur.



Les Échos informe en outre que la semaine dernière, une série de réunions de sécurité a été tenue au niveau des différents services de police. Le journal souligne que le même niveau de mobilisation est relevé chez les gendarmes pour lutter contre les bandes de délinquants qui comptent de plus en plus dans leur arsenal des armes de guerre.