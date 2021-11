Série de cambriolages à Sindia et Sandiara : Le butin volé chez les Chinois, retrouvé

Le butin volé chez les chinois a été retrouvé

Suite à une série de braquages qui se sont déroulés respectivement à Sandiara et Sindia, huit hommes ont été arrêtés. Une perquisition de la gendarmerie a permis de retrouver une partie du butin volé dans l'usine les Chinois.





Pour rappel, des hommes lourdement armés, avaient attaqué la base de l’usine chinoise China International Water And Electric Corporation (Cwe). Trois Chinois qui ont subi des violences étaient dans un état grave. Par la suite, les hommes du village de Khokoma, situé à quelques jets de pierres de l'usine avaient été arrêtés par la gendarmerie. Les plus vieux et les jeunes ont été par la suite libérés.





Pour le cas du cambriolage de l'industrie Solance à Sandiara, la famille de l’assaillant tué a été retrouvée et son corps est actuellement à l’hôpital de Mbour.