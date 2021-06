Série de cambriolages : La police de Mbacké démantèle un gang de 03 malfaiteurs dont un mineur de 13 ans

Les éléments du commissaire Ibrahima Diallo ont réussi un coup de maître entre Mbacké et Touba. Ces policiers ont neutralisé un réseau de 03 cambrioleurs et saisi beaucoup de matériels volés selon des informations de Seneweb.



Le trio a été surpris vers 05 heures du matin en possession de deux téléviseurs écran plat, six paires de chaussures, six sacs à dos dont deux sacs d'écolier. L'un d'eux détenait aussi par devers lui une machette.



Après avoir cambriolé un domicile, I. Sène âgé de 21 ans, F. Guéye âgé de 20 ans et B.K âgé de 13 ans ont quitté la commune de Mbacké pour rentrer à Touba. Mais un agent en service au commissariat urbain de Mbacké a aperçu vers 05 heures du matin le trio qui marchait sur la chaussée.



Les flics ont traqué les 03 malfaiteurs en direction de Touba jusqu'à les interpeler. Conduits dans les locaux de la police de Mbacké, le trio a déclaré avoir cambriolé une maison située à Touba dans la nuit du 16 au 17 juin .Selon eux, ils avaient escaladé le mur de clôture pour commettre leur forfait.



Le gang de 03 malfaiteurs dont un mineur de 13 ans avait volé aussi un mouton au quartier Touba Diaréme d'après les investigations faites par les enquêteurs commissariat urbain de Mbacké.



Poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction et usage d'arme blanche, I. Sène âgé de 21 ans, F. Guéye âgé de 20 ans et B.K, 13 ans, ont été déférés vendredi dernier au tribunal de grande instance de Diourbel.