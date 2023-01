Série de cambriolages : La police de Dieuppeul démantèle deux gangs de malfaiteurs

Le commerçant Thierno Nourou Ndiaye avait porté plainte, le 26 décembre dernier, pour vol à la police de Dieuppeul, déclarant que son magasin a été cambriolé. Les voleurs, à bord d’une fourgonnette, avaient emporté du matériel principalement du fer évalué à 15 millions F CFA.



D’après L’Obs, les malfaiteurs ont été trahis par la caméra de surveillance. Interpellé le premier, le chauffeur a balancé le fils du plaignant et B. Lô, un autre commerçant établi à Petersen. Avant d’avouer que la marchandise a été acheminée à Mbour. Où les policiers-enquêteurs ont saisi 234 barres de fer chez le commerçant M. Diawara qui a déclaré les avoir acquis à 2 millions F CFA. Il sera conduit à Dakar pour recel.



Les hommes du commissaire Aly Sow, saisis d’une nouvelle plainte déposée par la dame C. Delphine, médecin lieutenant domicilié à Liberté 6, après la visite de cambrioleurs, qui ont emporté son ordinateur, un téléviseur, des montres, entre autres, ont localisé ses AirPods (écouteurs sans fil) à Ngor. C’est ainsi que S. M. Kébé a été interpellé. Interrogé, ce dernier a déclaré avoir vendu l’ordinateur et le téléviseur à Colobane, gardant les écouteurs pour sa copine.



Une perquisition effectuée au domicile de S. M. Kébé à Grand-Yoff a permis de découvrir 3 téléviseurs écran plat grand modèle, 9 téléphones portables, des tissus, des ondulateurs électriques, 30 montres, 20 sacs à dos, etc. Butin collecté entre Sacré Cœur et Maristes, a-t-il dit.



Le groupe a été déféré hier jeudi pour vol avec effraction et recel.