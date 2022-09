Série de contestations dans le secteur de la santé : Le ministre du Travail rassure les travailleurs

Samba Sy, ministre du Travail et du Dialogue Social

Le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions s’est exprimé sur la série de contestations dans les secteurs primaires tels que la santé.





Selon le ministre Samba Sy, il y a un réchauffement du front social. Mais les causes sont liées à la pandémie du coronavirus et à la guerre russo-ukrainienne.





«Je pense que tout cela est à mettre en corrélation avec le contexte dans lequel nous sommes, qui est un contexte de difficultés des populations, dont les travailleurs, difficultés liées à deux paramètres. Nous sortons de deux grandes longues années de Covid-19 et nous sommes en plein retentissement de crise entre la Russie et l’Ukraine. Évidemment, tout cela péjore les conditions d’existence des populations à l’échelle monde et le Sénégal n’étant pas un pays à part, s’en ressent également, dont le coût de la vie que nous connaissons», a-t-il renseigné à nos confrères d’iRadio.





Même si des efforts ont été faits pour soutenir les populations, les difficultés demeurent. «Des efforts ont été faits pour relever le niveau de rémunération du champ public. Évidemment, d’autres travailleurs sont en attente pour que leurs conditions salariales soient améliorées, entre autres», ajoute-t-il.