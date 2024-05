Série de vols à Kolda : La police neutralise 7 bandits, dont un Guinéen

Le commissariat central de Kolda a mis fin à la terreur d'un gang impliqué dans des vols multiples en réunion commis la nuit avec effraction et escalade, complicité et recel.





Les hommes du commissaire Lat Dior Sall ont arrêté sept malfaiteurs, dont un ressortissant guinéen. La perquisition de leurs domiciles respectifs a permis aux limiers de saisir quatre motos, trois téléviseurs, six téléphones portables et deux tablettes. Tout ce matériel a été volé par la bande incriminée.