Séries de noyades à Touba : le lieutenant-colonel Wade tire la sonnette d’alarme

Les cas de noyade inquiètent à Touba. Lieutenant-colonel Cheikh Wade, commandant de la Brigade des sapeurs-pompiers de la zone 2, a tiré la sonnette d’alarme hier.



«Ces dernières 48 heures les pompiers de Touba ont été alertés pour des séries de noyade dans la ville sainte de Touba. D’abord hier dans le quartier de Ndamatou aux environs de 17H, le corps d’un garçon âgé de 12 ans noyé a été repêché par les pompiers.



Aujourd’hui, deux interventions pour des cas similaires ont eu lieu à Darou Rahmane vers 17 h pour une fillette agrée de 7 ans tombée dans un puits. À 18 heures 3 garçons dont la moyenne d’âge tourne autour de 7 à 13 ans, noyés au niveau de carrières de Darou Rahmane, ont tous été repêchés.



Ce qui porte le bilan total à 5 corps sans vie pour des cas de noyade. Cette situation que nous déplorons au passage, nous amène à alerter les populations sur les risques élevés d’accident de noyade d’électrocution ou de chute, compte tenu des pluies importantes enregistrées ces derniers temps ici à Touba.



Nous invitons les parents à veiller davantage sur les enfants nous les invitons à plus d’attention et de vigilance. Éviter les marres d’eau, les bassins et tous les endroits susceptibles de recueillir de l’eau.»