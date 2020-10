Serigne Babacar Sy Mansour à Médina Baye : la nouvelle posture d'Ahmed Khalifa

Le khalife général des Tidjanes était ce samedi à Kaolack pour présenter ses condoléances à la famille de Baye Niass, suite à la disparition de Cheikh Ahmed Tidjane Niass, alors khalife général de Médina Baye.Cet acte de Serigne Babacar Sy Mansour est salué à juste titre par Dr Ahmed Khalifa Niasse, qui prend une décision de taille." Serigne Babacar Sy Mansour est un sage. Il a pris son bâton de pélerin pour effectuer une visite inter Tidjanes "Cet acte met fin à toute divergence quant aux incidents passés. Et, ce, des deux côtés.Nous n'hésiterons pas, à notre tour, de lui rendre la politesse.Dieu ayant dit que quand quelqu'un vous salue répondez-lui par un salut plus distingué ou égal au sien.", argumente Dr Niasse, dans une note qui nous est parvenue.Le guide religieux conclut: "les deux Fondateurs, celui des Niasséne et des Sy de Tivaoune, ont toujours été un. Leurs descendants n'ont pas manqué à l'appel à l'unité. Ce sont de soi disant talibés qui provoquent les uns et les autres. En faisant croire qu'ils le font au nom de leurs leaders.Nous rendons grâce à Dieu et saluons une unité Tidjane puissante et agissante".