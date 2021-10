Serigne Babacar Sy Mansour sur l’avortement médicalisé : « Ce projet de loi n’est pas fait pour nous »

Le Khalife de Tivaouane refuse la loi sur l'avortement

De tels projets de lois encouragent la débauche dans la société. Tels sont en substance les propos du khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Il s'exprimait lors de la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane sur le projet de loi sur l’avortement médicalisé portant réforme de l’article 305 du code pénal autorisant ainsi l’avortement médicalisé, porté par une vingtaine d’organisations de la société tels que des juristes, des sage-femmes, des infirmiers, des journalistes et des religieux lit-on dans le quotidien « Source A »