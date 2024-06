Serigne Gueye Diop : “Les patrons et investisseurs sénégalais sont les moteurs de notre croissance”

La cérémonie d’ouverture de l’édition 2024 des Assises de l’Entreprise s’est tenue ce jeudi 27 juin 2024. Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop et le Secrétaire d’État aux PMI - PME M. Ibrahima Thiam ainsi que par le Ministre de l’Économie, du plan et de la coopération, M. Abdourahmane Sarr ont présidé l'événement, organisé par le Conseil National du Patronat du Sénégal, en présence des représentants des grands groupes industriels du Sénégal.



Durant son allocution, le Ministre de l'Industrie et du Commerce a souligné l’importance du secteur privé pour le développement du pays. « Les patrons et investisseurs sénégalais sont les moteurs de notre croissance économique. Leur engagement et leur savoir-faire contribuent à la création d'emplois, à la génération de richesse et au rayonnement de notre territoire à l'international » a-t-il soutenu. Il a réaffirmé son engagement auprès des entrepreneurs sénégalais et son intention de les soutenir et accompagner dans leurs projets afin de favoriser l'émergence de champions nationaux et de secteurs d'excellence. Le Dr Serigne Gueye Diop a également précisé être conscient des défis auxquels les entreprises sont confrontées à savoir la concurrence internationale, l’instabilité économique, la pression réglementaire et estime qu’il est impératif de mettre en place des mesures concrètes pour faciliter le développement de l’entreprise sénégalaise. Favoriser l'accès au financement, en simplifiant les démarches administratives, renforcer l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers tout en protégeant les intérêts des consommateurs et le marché sénégalais.



Le Ministre a aussi insisté sur l’importance de la relance de l’industrie nationale pour atteindre la souveraineté économique du Sénégal. Cette relance passe par une valorisation du potentiel industriel national et par la densification du tissu industriel en Grandes, Petites et Moyennes industries. Dans ce sens, le Dr Serigne Gueye Diop a conclu en annonçant la tenue prochaine des Assises de l’industrie et du Commerce qui réuniront les acteurs clés du secteur afin de discuter des enjeux, des défis et des opportunités qui se présentent. Ces assises nationales de l'industrie permettront de mieux identifier les besoins du secteur, de formuler des recommandations et des politiques publiques, de favoriser la collaboration entre les acteurs et de promouvoir le développement de l'industrie nationale. Il a également annoncé la création prochaine d’un fond de soutien aux industries visant à promouvoir le développement économique et industriel du pays.