Serigne Habib Sy Dabakh : « Si Macky Sall tente un 3eme mandat, le pays va… »

Guide religieux et membre de la famille de Seydi El Hadj Malick Sy de Tivaouane, Serigne Habib Sy Dabakh a mis en garde le Président Macky Sall contre une troisième candidature en 2024.

«Il n’a même pas à essayer. C’est mon avis personnel. S’il tente de le faire, ce qui était impensable dans ce pays, va se produire», a prévenu le fils du défunt Khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy, dans l’émission Sortie sur Walf TV, ce dimanche 28 août.

Le marabout, qui a demandé au président de la République de «se méfier de son entourage», lui conseille de ne pas se présenter. «Je ne peux pas comprendre comment ceux qui étaient là hier et qui ont fait toutes les bassesses, peuvent revenir aujourd’hui pour nous donner des leçons de morale. Les transhumants, on doit les éliminer», a fait savoir Serigne Habib Sy Dabakh, repris par Walfnet.

Interpellé sur le dossier opposant Ousmane Sonko- Adji Sarr, le guide religieux invite le ministre de la Justice à «faire très attention». «Qu’ils (les gens du pouvoir) nous disent comment sont terminés les dossiers qui sont passés par là s’ils veulent que les gens croient à la justice. Même le Président a dit qu’il a mis son coude sur certains dossiers pour éviter que le pays brûle», a laissé entendre Serigne Habib Sy Dabakh tout en précisant qu’il n’est ni avec Ousmane Sonko ni avec Macky Sall. Sur les accusations de rébellion et de terrorisme, il tranche net: «Ce n’est pas vrai. Qui veut tuer son chien, l’accuse de rage. C’est juste ça», a-t-il dit.





A l’en croire, les tenants du pouvoir doivent savoir que le Sénégal n’est plus ce qu’il était en 2012. «Ils doivent prendre conscience de cela. Ils doivent savoir que les jeunes ne laisseront plus faire. Ils sont éveillés. L’achat de conscience est révolu», a fait savoir le guide religieux. Sur les marabouts, il a tenu à préciser qu’il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac.