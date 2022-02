Serigne Lamine Sall Ibn Serigne Abass: " La rencontre de And Sam Jikko Yi n'a rien de religieux, c'est politique"

La manifestation de And Sam Djiko Yi " n'a rien de religieux, elle est politique". Telle est la position de Serigne Lamine Sall ibn Serigne Abass Sall. Pour rappel, le collectif a en effet tenu un grand rassemblement le dimanche 20 février 2022 contre l'homosexualité. Le guide religieux a d'emblée précisé que " Allah Soubhanahou Wa Tah'la dans Sa Grandeur Absolue Condamne l'homosexualité sous toutes ses formes. Notre Prophète Mouhamed (Paix et Salut sur Lui) en a fait de même. Les sanctions infligées par l'Islam aux homosexuels et autres lesbiennes sont de la pire des sanctions. En somme, ceux qui pratiquent l'homosexualité et ceux qui en sont complices partagent la même sanction divine. C'est donc une condamnation sans appel que l'islam réserve aux fautifs".



Le rassemblement de And Sam Jikko Yi est inutile

Toutefois Serigne Lamine Sall ne voit pas l'utilité du rassemblement du collectif "AND SÀMM DJIKO YI" sur la place de l'Obélisque. "Si à priori,

tout ce qui interpelle l'islam, interpelle du coup ma propre conscience de musulman, cette rencontre à la place de l'Obélisque n'a, pour ainsi dire, rien de religieux". A son avis, "c'est de la politique. Et, celui qui est visé dans cette manifestation, c'est sans nul doute le Président Macky Sall". Il précise : "je ne suis ni politicien, ni partisan. Un Président de la République, je ne lui souhaite que du bien car il est notre commandant de bord. Notre vénéré Serigne Abass nous disait souvent que le pilote de l'avion ou son équipage peuvent ne pas vous plaire, mais il faut toujours prier pour un bon atterrissage . C'est dire que je ne perturbe pas un équipage en plein vol".

"Un collectif totalement politique"

Revenant sur le collectif et ses animateurs, il affirme sans ambages" qu'ils sont dans la politique et pour cause : Ils l'avaient approché au début de leur initiative. Mais il a découvert par la suite, qu'il y avait derrière cette agitation des intentions politiques". Son argument? "En m'expliquant le but de leurs démarches, ils m'ont expressément signalé qu'ils étaient à la base de la défaite du Président Macky Sall, dans certaines villes du pays grâce aux discours contre l'homosexualité qu'ils ont tenu tout au long de la campagne" déclare le marabout. Ce dernier a ajouté : " Aussi, ont-ils avancé, ils comptent reprendre la même démarche pour faire tomber Benno Bokk Yakaar aux prochaines législatives. A partir de ce moment, j'ai compris que je ne pouvais pas être dans ce complot. Moi Serigne Lamine Sall, seul l'Islam m'intéresse".

Poursuivant, il notifie que "Si le Président Macky Sall avait favorisé l'homosexualité, en précisant que le Sénégal ne l'interdisait pas, je serais dans le combat au même titre que mes compatriotes du collectif". A l'en croire, la loi, dans son article 319 est claire : L'homosexualité est condamnée au Sénégal : Tout acte impudique ou contre-nature avec un individu du même sexe tombe sous le coup de la loi. Et cet article suffit à lui seul pour condamner les homosexuels et les lesbiennes.

La laïcité en question

Notre pays poursuit-il est laïque et que s'il était islamique, la charia serait appliquée. Ainsi, le collectif" AND SÀMM DJIKO YI" ne serait même pas dans l'obligation de tenir de telles manifestations. Du moment que la charia n'est pas appliquée, le guide estime qu'on peut argumenter en se basant sur l'Islam. C'est ce que le Collectif tente de nous imposer mentionne le marabout.

Au passage, il a évoqué que "Le Prophète (PSL) dit : Les homosexuels, il faut les tuer de la pire des manières. En les jetant du haut d'un immeuble avec des pierres ou en les brûlant jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc si ce collectif s'appuie sur l'islam, ses initiateurs doivent agir pour l'application stricte de la charia". Il partage tout de même une seule position avec le collectif "And Samm Djiko yi": c'est la condamnation de l'homosexualité. Il est pour le respect des préceptes de l'islam et non ce que le collectif veut imposer.