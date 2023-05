Serigne Mbaye Thiam : « le renouvellement des conduites touchera directement 15 communes de Dakar »

Des améliorations ont été notées dans l’alimentation en eau potable de Dakar à la mise en service, en avril 2021, de l’usine KMS3. Grâce à l’apport complémentaire de 100.000 m3/jour, cette infrastructure hydraulique a soulagé nombre d’habitants de quartiers naguère confrontés à des dysfonctionnements dans l’accès à l’eau potable en banlieue comme dans le département de Dakar. L’Usine de dessalement de l’eau de mer des Mamelles, en cours de réalisation depuis le lancement de ses travaux par le Chef de l’Etat le 31 mai 2022, viendra renforcer cette dynamique d’amélioration. Ce projet comporte surtout une composante « Renouvellement du réseau de Dakar » sur 316 kilomètres. Lundi dernier, le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a présenté à la presse le dispositif de stockage des conduites et les dispositions organisationnels prises pour leur pose sur le périmètre du département de Dakar. C’était sur le site de stockage temporaire sis près du CICES. « Le président de la République a lancé la construction de l’Usine de dessalement de l’eau de mer des Mamelles. Dans ce projet, il a voulu aussi s’attaquer à la qualité du réseau de Dakar en le renouvelant sur 316 kilomètres, ce qui correspond à 15% du réseau. C’est la première fois qu’on a un renouvellement de cette envergure. Ce projet va toucher directement 15 communes et,indirectement, tout le système du Lac de Guiers », a expliqué le ministre. Le renouvellement est une réponse à une demande sociale forte, a souligné le ministre. « Nous avons augmenté le diamètre des conduites ; celui-ci va d’un diamètre de 250 à 1000 millimètres pour les conduites en fonte et de 63 à 210 millimètres pour les conduites en PEHD. Pourquoi nous augmentons le diamètre ? Nous l’augmentons parce que lacroissante démographique est plus marquée et le mode d’habitat passe aux constructions en hauteur. Face à cette demande nouvelle, une réponse nouvelle est en train d’être apportée grâce à un nouveau dimensionnement de nos ouvrages. Nous notons que c’est un projet qui aura un impact social très fort conformément à la volonté de l’Etat qui estd’offrir à tous les Sénégalais de l’eau en quantité et en qualité », a soutenu Serigne Mbaye Thiam. Le renouvellement permet de lutter contre les fuites. Selon le ministre, les volumes d’eau économisés sont de l’ordre de 45.000 m3/jour, équivalant à la production quotidienne de l’usine de Ngnith, sur les bords du Lac de Guiers.