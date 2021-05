Serigne Moustapha Sy : "Ken dou sama kilifeu"

À l’occasion de la célébration, ce week-end, du «Laylatoul Qadri» (Nuit du Destin) à Yoff, le Guide des Moustarchidines a soldé ses comptes.



"Certains se permettent de dire qu’ils ne m’appelleront pas Serigne Moustapha, comme si moi j’avais besoin qu’on me donne le titre de Serigne. Je suis plus qu’un Serigne. Personne d’autre n’est digne de ce titre», a-t-il martelé.



Il rembobine : "Et d’autres disent que je n’ai pas de Kilifeu. Eh bien, sachez qu’actuellement personne ne m’est spirituellement supérieur. Je n’avais qu’un seul kilifeu, c’était Serigne Cheikh et il n’est plus de ce monde. À l’heure actuelle, personne d’autre n’a un comportement digne d’être mon kilifeu".