Serigne Moustapha Sy : "Sénégalais résistez, ce pays vous appartient"

Le guide spirituel des Moustarchidines sort du bois. Serigne Moustapha S'y, qui a assisté au meeting de Yewwi Askan Wi à Tivaouane, a dopé les leaders de cette coalition de l'opposition.



Après avoir fait la genèse de sa participation à la coalition Yewwi Askan Wi, il a dit à Ousmane Sonko et Cie que le pays compte sur eux.



«Les Sénégalais fondent un espoir immense en vous. Faites que cette confiance et cet espoir ne se dissipent pas. Je demande à tout le monde de rester debout pour défendre les intérêts du pays. Résistez, parce que ce pays vous appartient et ne craignez rien», a-t-il martelé dans des propos repris par Les Échos.