Serigne Saliou Gueye à la SU : Khalifa Sall pointe une atteinte grave à la liberté de presse

Convoqué puis gardé à vue à la sûreté urbaine ce mardi 23 mai, le chroniqueur de la Sen TV, Serigne Saliou Gueye, a passé plusieurs heures à répondre aux questions des enquêteurs. Il est poursuivi pour outrage à magistrat, exercice illégal de la fonction de journaliste et complicité de ces faits.





Le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, a tenu à apporter son soutien au journaliste à travers un post publié sur ses plateformes sociales. « Je suis profondément préoccupé par les restrictions croissantes imposées aux libertés fondamentales, en particulier à la liberté d'expression. La convocation du journaliste Serigne Saliou Guèye à la police vient allonger la longue liste des atteintes graves à la liberté de presse », dit-il.





Sur ce, ce membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi l'a encouragé à continuer son travail malgré les « pressions » et les « intimidations ».





Khalifa Sall conclut en déclarant : « Je réaffirme mon engagement en faveur d'une presse libre et indépendante qui refuse de céder à la peur et promeut un débat public sain et équilibré ».