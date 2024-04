SERRP : le budget 2024 s’élève à 19 milliards FCFA

Le budget annuel du Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience (SERRP) pour l’exercice de l’année 2024 a été validé, mercredi 24 avril, et s’élève à 19 250 092 523 FCFA. Le Comité Régional de Pilotage l’a validé après avoir évalué positivement le travail abattu en 2023 dans le cadre de ce projet qui est dans sa dernière phase.



Mis en œuvre par l’Agence de Développement municipal (ADM), le SERRP a pour objectif la réduction de la vulnérabilité aux risques côtiers des populations établies le long de la Langue de Barbarie et le renforcement de la planification de la résilience urbaine et côtière de l’agglomération de Saint-Louis. Ce sont environ 500 logements (RDC, R+1 et R+2) qui seront réalisés sur une superficie de 14 ha à Diougop dans la commune de Gandon.



Ce site entièrement viabilisé (eau, électricité, réseau de drainage des eaux pluviales, station de pompage, voiries, etc.) va abriter aussi des équipements sociaux et l’aménagement autour des logements pour permettre aux populations de vivre dans un cadre de vie plus décent avec toutes les commodités.