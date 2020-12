Ses albums brûlés: Mame Gorr accuse Sonko!

Les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont brûlé ce mercredi des exemplaires du nouvel album de Mame Goor lors d’une grève. Le chanteur rejette la faute sur le député Ousmane Sonko.Dans une interview accordée à Référence Actu, Mame Goor a d’abord fustigé le fait que les étudiants n’aient pas encore reçu leurs bourses. Une situation qu’il trouve anormale.Ensuite, il s’est attaqué au leader de Pastef et dit être persuadé que les personnes qui ont brûlé son album viennent de sa maison.« Je suis un acteur politique et je soutiens Macky Sall. Je suis sûr que ceux qui ont fait cet acte ont été envoyés par Sonko. Ils ont quitté sa maison, ont acheté des CDs un peu partout à Dakar, se sont réunis à l’Ucad et les ont brûlés. Mais cela ne m’ébranle pas », a-t-il confié.Mame Goor juge également qu’il n’y a « aucun lien entre des grèves estudiantines et la vente ou l’achat d’album. Ce qui prouve que cela a été fait par des personnes qui ont des préoccupations d’ordre politique».