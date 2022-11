Seter : les travailleurs en colère, l’Inspection du travail saisie

La crise qui sévit à la Société d’Exploitation du Train Express Régional de Dakar (Seter) atterrit devant l’Inspection du travail. Les délégués du personnel, qui sont passés à la vitesse supérieure hier, ont adressé une notification de « conflit collectif » à l’organe de contrôle spécialisé, chargé de veiller à la bonne application du droit du travail dans les entreprises.





Dans leur plainte, reprise par Libération, les travailleurs, qui dénoncent « un climat de terreur ». « Aujourd’hui, il est clair que la Direction générale s’est engagée à faire partir toute personne qui ne sera pas soumise à sa toute puissance », ont-ils écrit. Il ne fait plus de doute que l’immense majorité des salariés de la Seter sont démoralisés, démobilisés et n’ont plus le cœur à l’ouvrage. La Direction a fini d’instaurer un climat de terreur que nous ne saurons accepter. »