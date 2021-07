[Vidéo] Séwokhaye, champ de courses, Hlm… : Le marché du mouton bien approvisionné à Thiès

À quelque trois jours de la fête de Tabaski, les points de vente sont inondés de moutons dans la capitale du rail. Aux Hlm, l'on trouve le plus souvent des moutons de races, au foirail du champs de courses tout comme à Séwokhaye dans la commune de Ngoundiane, les têtes de moutons se voient partout. Quand est-il des prix ? Les éleveurs et certains clients rencontrés trouvent les propositions acceptables. Seneweb a tendu son micro à certains parmi-eux rencontrés dans les différents sites.





"Il y a beaucoup de moutons et pourtant l'affluence du bétail continue. Les prix, c'est selon. Aux Hlm, Ils varient entre 40 000 frs et 30 0000 frs. Il y a plusieurs races : les moutons Ladoum, Azawad, Peul-Peul. Les moutons viennent du Sénégal dans les départements de Podor, Matam, Djolof, Linguère, Ranérou et Louga", explique un éleveur.

Une situation presque similaire aux champs de course de Thiès. Sauf qu'ici, il y a un problème d'eau et quelques difficultés d'éclairage, source d'insécurité pour les vendeurs de moutons.





"C'est des charrettes qui nous vendent de l'eau à 700 frs le fût. Nous avons un seul robinet qui ne peut pas nous satisfaire. L'électricité aussi, il y avait un défaut d'éclairage qui a été rétabli. Pour la sécurité, on ne se plaint pas, en tout cas au champs de courses. Les forces de l'ordre sont présentes. Bref, un bon dispositif sécuritaire" confie Kode Niang, vice-président du foirail du champs de courses.





Hlm route de Dakar, la foire aux moutons de races





Si certains cherchent juste un mouton à sacrifier le jour de l'Aid-El-Kébir, d'autres par contre font le tour des foirails à la recherche de moutons de races. Et ils sont bien servis au point de vente sis aux Hlm route de Dakar. "Ici, nous vendons des moutons de races contrairement aux autres. Nous avons des Ladoum et le prix varie entre 80 000 frs et 500 000 frs. Les clients viennent en masse, Alhamdoulilah, on s'en sort pour le moment. Notre soucis c'est l'électricité, l'eau et la sécurité. Récemment il y a eu des vols non loin de notre point de vente, perpétrés par une bande armée jusqu'aux dents, à bord de véhicules. Nous voulons plus de sécurité" réclament ces jeunes éleveurs.





Trouvé sur les lieux, un homme de 34 ans a trouvé son choix et a acheté son mouton à 120 000 frs, un prix qu'il trouve abordable.