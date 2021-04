Seydi Gassama: «On ne peut pas accepter que les homos soient torturés, lynchés ou traqués»

Seydi Gassama sur les Homos

Le Directeur exécutif d'Amnesty International/Section Sénégal, Seydi Gassama, a appelé, ce mercredi, l’Etat du Sénégal à assumer ses responsabilités et protéger la vie des présumés homos. Lors de la cérémonie de présentation de son rapport annuel, il a déclaré que « quand il s’agit des LGBT, l’Etat dit qu’on veut leur imposer quelque chose. Il faut arrêter la surenchère, la démagogie ». Toutefois, rappelle-t-il, « la constitution du Sénégal protège tous les Sénégalais, protège le droit à la vie de tous les citoyens sénégalais. Même l’Etat ne peut pas prendre la vie de quelqu’un. La constitution protège tous les Sénégalais contre la torture et les traitements cruels inhumains et dégradants. Tous les sénégalais sont protégés et cette protection n’exclut aucune catégorie de personne ».

Poursuivant son argumentaire, il insiste : « On ne peut pas accepter que les homos soient torturés, lynchés ou traqués. Le droit à la vie est garanti par la constitution. Nous demandons à l’Etat de respecter la constitution en protégeant tous les citoyens ».