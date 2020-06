Seydi Gassama : "Le président Macky Sall a pris les bonnes décisions"

Le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, Seydi Gassama salue les décisions prises par le chef de l'Etat, Macky Sall levant l'état d'urgence sanitaire et le couvre-feu. Le défenseur des droits de l'homme estime que "le président Macky Sall a pris les bonnes décisions: levée de l'Etat d'urgence et du couvre-feu"."L'économie nationale doit redémarrer", déclare-t-il. "Il est de notre responsabilité individuelle et collective de vaincre la Covid-19 en observant les gestes barrières dont le port obligatoire du masque", indique Seydi Gassama dans un tweet.