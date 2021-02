Seydou Guèye sur le «complot» : «Aucun d’entre nous n’est mêlé à l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr»

Le dossier Ousmane Sonko-Adji Sarr continue de rythmer le quotidien des Sénégalais. Accusé de viols et de menaces de mort, le leader du Pastef/Les patriotes a vu son immunité parlementaire être levée par l’Assemblée nationale. Du coup, la procédure va se poursuivre devant la justice.Mais pour le mis en cause, cette affaire n’est qu’un «complot» ourdi par le président de la République Macky Sall contre sa personne.Ce qui n’est pas l’avis de Seydou Guèye. Le coordonnateur de la communication de la présidence de la République et porte-parole de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) a rétorqué : «Dans notre pays, un homme politique défie la justice, veut décider de qui doit le juger, insulte l’Etat, défie les institutions, attaque notre justice, personne ne parle. Pour moi, la question en discussion, ce n’est pas la levée de l’immunité parlementaire. Ce qui est en discussion, c’est que nous avons tous appris qu’un homme politique d’envergure, Ousmane Sonko, leader du parti Pastef/Les patriotes, arrivé troisième à la dernière élection présidentielle, est accusé par une jeune de 20 ans, masseuse dans un salon.».Devant le «Jury du dimanche», ce 28 février, Seydou Guèye a souligné : «Ousmane Sonko dit : ‘’Je m’y suis rendu nuitamment. J’ai l’habitude de m’y rendre pour prendre des soins de massage, mais tout ça, c’est le complot de Macky Sall.’’ Voilà, en substance, ce que dit Ousmane Sonko. Or, nous savons que c’est lui-même, marié à deux femmes, rigoureux sur les questions morales, se positionnant sur ses référentielles dans le champ politique jusqu’à créer une identité distinctive, qui s’est rendu volontairement dans un salon pour livrer son corps à une jeune fille de 20 ans.»Ainsi, M. Guèye déclare que ce qui s’est passé dans ce salon de message, suite aux accusations de la jeune fille, personne ne le sait. C’est pour cette raison que, dit ce membre de l’Apr, quand il y a un conflit entre deux citoyens sénégalais de portée pénale, il appartient à la justice de tirer ça au clair, pour que la vérité éclate.«Jusqu’à présent, Ousmane Sonko bénéficie d’une présomption d’innocence. Je l’ai bien écouté et ses soutiens aussi. Je ne comprends pas ce qu’ils reprochent à la procédure. Tout ce qu’ils disent, ce sont des élucubrations politico-judiciaires pour argumenter une théorie de complot. J’ai écouté Ousmane Sonko pendant 120 minutes, mais il n’a dit pas un seul mot sur l’affaire», fait savoir Seydou Guèye.Avant de poursuivre : «C’est sa liberté de ne pas déférer à la convocation du juge. Ce que j’en pense, c’est ce que l’argument du complot est insoutenable. Aucun d’entre nous n’est mêlé à ça. Il n’y a aucun complot. L’Etat n’a rien à voir avec ça. L’Alliance pour la République et la coalition Benno Bokk Yaakaar encore moins».Le coordonnateur de la communication de la présidence de la République a ainsi renseigné que l’Etat de droit, ce sont des procédures. «Il faut que force reste à la loi. Il faut que cette affaire soit tranchée par la justice, de façon impartiale, hors pression de quelque bord que ce soit. Je ne peux pas comprendre cette théorie qui consiste à dire, on va avoir tous les avantages de la démocratie et on refuse toute forme d’autorité à l’Etat. Cela ne peut pas marcher. Nous sommes dans un Etat de droit», dit-il.Le porte-parole de l’Apr de laisser entendre : «Tous les citoyens sont soumis au droit. Il ne peut pas y avoir, dans notre pays, un citoyen sénégalais qui soit hors de portée de la loi, parce qu’il a un statut différent de celui des autres. Ousmane Sonko est un justiciable comme tous les Sénégalais. Cette affaire est une affaire de mœurs. Elle n’a aucun relent de complot politique. C’est une affaire privée. Mais le juge peut s’appuyer sur les forces publiques pour exécuter des décisions.»