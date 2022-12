[Retro 2022] Seynabou Ka Diallo, Ndeye Diop et Kiné Gaye, le Sénégal bascule dans l’horreur

Les cas de féminicides ont encore tristement marqué 2022. La féministe Maïmouna Astou Yade révélait qu’entre 2019 et cette année, plus de 20 femmes ont été tuées. Seynabou Ka Diallo, Ndeye Diop et Kiné Gaye ont allongé la liste.



Seynabou Ka Diallo



L’étudiante à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a été retrouvée morte au village de Ndiawdoun à cinq kilomètres de ce temple du savoir. Le premier suspect est son petit ami. Selon le journal Libération, tout serait parti d’une dispute au sujet de l’enfant que portait la victime et qui serait le fruit de leur relation amoureuse. Le mis en cause demandait à Seynabou Ka Diallo de «tout faire» pour avorter. La jeune dame, qui avait eu confirmation de sa grossesse au niveau des services médicaux de l’UGB, voulait garder l’enfant. Une dispute va s'ensuivre. Le petit-ami s’emporte, l’attaque et l’étrangle jusqu’à ce que mort s’en suive. L’étudiante morte d’une asphyxie mécanique portait sur le corps des traces de violences.



Un énième crime qui a défrayé la chronique et indigné la coordination des étudiants de Saint-Louis. Elle avait décrété une journée noire et 24 heures de journée sans ticket non renouvelable. Mais ce meurtre n’est pas un cas isolé. Ndeye Diop est aussi morte dans les mêmes circonstances à quelques exceptions près.



Ndeye Diop



Elle est morte à la fleur de l’âge. Sa vie sur terre n’aura duré que le temps d’une rose. Âgée de 15 ans, la jeune fille est vite passée de vie à trépas. La ressortissante de Touba est morte, assassinée par son amant en juillet dernier dans la ville sainte. Un amour qui a vite tourné au désamour. Ndeye Diop est décédée à la suite d' une «asphyxie mécanique» après des «coups et blessures provoqués par une arme blanche» selon le certificat de genre de mort. Pris de remords, A. Mbacké a avoué le crime perpétré sur sa copine. «Ndeye m'a informé qu'elle était en état de grossesse et j'en suis l'auteur. Mais j'ai refusé la paternité. Et il s’en est suivi une altercation au cours de laquelle j'ai administré un coup de pierre à la tête», a retracé l’adolescent de 17 ans lors de son interrogatoire. Puis, il a poignardé sa copine au cou mais la lame du couteau s’est cassée. Ensuite, A. Mbacké a saisi un fil électrique pour l’étranger à mort. Il a acheté deux sacs dans une boutique pour y mettre la dépouille mortelle qui finira dans un fût en plastique (réservoir d’eau) posé sur la terrasse de son domicile. L’autopsie révèlera la grossesse de 6 mois de la défunte. Son présumé meurtrier file vers la prison centrale du Baol.



Les meurtriers sont souvent plus proches que ce qu’on imagine. Ndeye Diop le confirme encore car assassinée par l’élu de son cœur.



Fatou Kiné Gaye



Le visage du meurtrier n’est pas inconnu. Fatou Kiné Gaye en est aussi une preuve vivante. La gérante a été retrouvée morte dans son lieu de travail à Pikine en mai dernier. La jeune femme a été assassinée par son superviseur. Elle a reçu 37 coups de couteau. Une tragique histoire qui prend racine dans un versement suspect. K. B. déclare avoir remis 5.500.000 de FCFA à Fatou Kiné Gaye. Cette dernière remarque que seuls 2 millions ont été versés. La gérante s’emporte, réprimande son superviseur, qui nie avoir menti sur le montant. Elle maintient ses accusations, lui rappelle d’autres micmacs et menace de le dénoncer. Après avoir été réprimandé par Fatou Kiné Gaye au sujet du versement suspect, K. B. demande à cette dernière de lui prêter deux cent mille (200 000) francs CFA pour son baptême. La victime refuse. L’assassin présumé sort furieux du multiservices. Il avait prévu de revenir armé d’un couteau de cuisine, cette fois-ci. C’est ainsi qu’il commet son forfait, puise dans la caisse du multiservices, quitte les lieux et change ses habits tachés de sang. Ce dernier reviendra ensuite sur place pour se fondre parmi les populations qui venaient de découvrir le crime, et fait semblant d’apprendre le drame comme tout le monde. 1,9 million ont été retrouvés chez lui dans une armoire. Le sieur a confié aux enquêteurs, selon Libération, avoir remis à son épouse, pour le baptême, le reste des 3,5 millions déclarés et non versés.