Sias-Sotrac-Ama Sénégal : Les ex-travailleurs réclament leurs indemnités

Les ex-travailleurs réclament leurs indemnités

Le Collectif des ex-travailleurs de la Sias, de la Sotrac et d’Ama Sénégal réclame 13 milliards à l’État du Sénégal.





Selon le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du nettoiement, Madany Sy, une lettre ouverte a été adressée au président de la République Macky Sall pour réclamer les indemnités dues à ces milliers de pères de famille dont les sociétés ont été liquidées, il y a plus de 20 ans.





‘’Nous avons eu à organiser plusieurs manifestations sans suite. Nous avons organisé des sit-in, des grèves de la faim… Aucune oreille attentive n’a été portée à la souffrance des travailleurs. Pour rappel, l’État du Sénégal doit à la Sias 1 milliard 500 millions, à Ama Sénégal 2 milliards 700 millions et à la Sotrac 9 milliards. Si vous faites le cumul, c’est presque 13 milliards, au moment où le président de la République, tout récemment, a dégainé 43 milliards pour 500 et quelques mille familles en raison de 80 000 F comme mandat, au moment où des pères de famille, pour service rendu à la nation sénégalaise, ne savent plus aujourd’hui à quelle autorité se fier. Et nous pensons qu’avec cette lettre ouverte au président de la République, nous allons nous faire entendre pour rentrer dans nos droits, puisque cette tragédie n’a que trop duré et ces travailleurs commencent à perdre patience’’, a-t-il renseigné sur iRadio.