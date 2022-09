Sicap Foire : un célèbre journaliste conduit un commissaire de police au tribunal

Le commissaire de police Silèye Mody Hann sera jugé prochainement au tribunal de Dakar. La Division des investigations criminelles (DIC), après avoir bouclé son enquête, a transmis à la justice le dossier le concernant.



D’après Les Echos, qui donne l’information, Silèye Mody Hann est en poste à la Direction du personnel de la police. Il est poursuivi par «un célèbre journaliste» pour avoir accusé son fils de 12 ans, P. M. S, de vol et de l’avoir tabassé.



Le journal rapporte que les faits se sont déroulés le 19 février dernier à Sud-Foire. La voiture du commissaire s’immobilise dans la ruelle où jouaient la victime présumée et ses amis. En sortant de son véhicule, pour donner un coup de main à un ami qui avait des soucis techniques avec sa voiture, son téléphone tombe sans qu’il s’en rende compte.



P. M. S ramasse l’appareil et, d’après le journal, le remet dans le véhicule. C’est à ce moment-là que le commissaire l’aperçoit et se rue sur lui, croyant que l’enfant était en train de voler son téléphone. Le policier le roue de coups.



Alerté, le père de ce dernier débarque et interpelle Silèye Mody Hann, qui s’apprêtait à quitter les lieux. Le mis en cause brandit sa carte de police, taxe l’enfant de voleur et insulte la foule qui suivait l’incident.



Le journaliste ravale sa colère et ne bronche pas. Il conduit son enfant à l’hôpital où il sera hospitalisé toute la nuit. Un certificat médical attestant d’une incapacité de cinq jours lui sera délivré.



Muni de ce document, le père de P. M. S porte plainte contre le commissaire de police, qui sera jugé pour coups et blessures volontaires et injures publiques.