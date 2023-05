Sicap Mbao : Une bande d’agresseurs dont deux femmes démantelée

Une bande d’agresseurs a été alpaguée par la Brigade de recherche de la police de Sicap Mbao. Il s’agit de deux commerçants A. O. Diallo, âgé de 32 ans, et S. F. Aw, 21 ans, d’un frigoriste, F. Sall, 22 ans, et deux de leurs copines et présumées complices. D’après L’As, la première B. Ngom, âgée de 24 ans, est assistante de vente dans une boutique de cosmétiques et A. Sall, 22 ans, danseuse de profession.





Le commerçant A. A. Diop avait porté plainte au mois d’avril dernier pour des faits de vol avec violence commis contre son employé A. Kh. LO. Ce dernier, d’après le plaignant, était entré dans une banque pour retirer un chèque de 14 millions F CFA dans une agence Orabank située à Thiaroye Lansar pour le compte de son employeur. Il sera agressé, à sa sortie, en plein jour, par deux individus à bord d’un scooter. Les voleurs se sont emparés du sac contenant l’argent avant de fondre dans la nature.





Mais, un témoin avait filmé toute la scène. Ce qui a permiers aux limiers de les identifier avant de procéder à leur arrestation.