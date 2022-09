Sidiki Kaba : « Le Joola est une tragédie que nous n’oublierons jamais »

« C'est une tragédie. Le Joola est une tragédie qui taraude notre esprit et notre conscience. Nous ne l'oublierons jamais ». Les propos sont de Sidiki Kaba, ministre des Forces armées.



Conduisant la délégation gouvernementale à l'occasion de la commémoration de l'an 20 du naufrage du bateau le Joola, le ministre des Forces armées précise qu'il importe de faire en sorte que les meilleurs enseignements en soient tirés pour l'avenir.



« Une introspection est nécessaire pour adopter les meilleurs comportements. Le respect de la règle, le respect de la loi, le comportement civique qui permettent d'éviter de telles situations pour que demain, nous puissions dire, plus jamais cela ! ». Un message délivré par Sidiki Kaba qui affirme être venu avec le ministre de la Culture, ses collègues des Transports aériens ainsi que de la Microfinance pour marquer la solidarité de la nation en ce 20e anniversaire du naufrage du Joola, au nom du Chef de l'État et du gouvernement.



Aux victimes, Sidiki Kaba affirme que la nation ne les a pas oubliées. La nation sénégalaise ne les oubliera jamais. Selon lui, cette tragédie fait partie de l'histoire du Sénégal. Et cette histoire, c'est le devoir de mémoire, confie-t-il.



Sidiki Kaba se félicite du progrès noté dans la mise en place du mémorial musée bateau le Joola qui doit rappeler que « tous, devons continuer à nous souvenir des victimes, et travailler à ce que ce type de drame ne se répète plus. Ce mémorial doit être un lieu de recueillement, mais aussi un lieu de prise de conscience de la responsabilité individuelle et collective face aux questions de sécurité quotidienne », indique-t-il.