Siège des imams et Oulémas du Sénégal : Macky Sall s’engage à terminer les travaux

Le chef de l’Etat, Macky Sall, va terminer les travaux du siège des Imams et Oulémas du Sénégal. L’annonce a été faite par le secrétaire général de l’association nationale des imams et oulémas Sénégal (Anios), Imam Oumar Diène dans un point de presse tenu, hier, à Dakar.



« Depuis 30 ans, nous avons consenti des efforts pour construire un siège alors qu’il n’existe qu’un bureau au nom de l’association. Le chef de l’Etat s’est engagé à assurer les travaux de finition de notre siège », a-t-il affirmé.



Selon ce dernier, le terrain leur avait été offert par le président Léopold Sédar Senghor en 1979. En 1981, son successeur Abdou Diouf leur avait remis le titre de propriété. « Nous avons aussi suggéré au président Macky Sall des subventions, c’est-à-dire le paiement du personnel, de l’électricité, des gardiens et des matériaux didactiques. Et des subventions pendant les grandes fêtes de Korité et de Tabaski. Séance-tenante, il nous a accordé ces subventions », révèle-t-il.



En outre, un cadi titulaire et un suppléant seront également nommés dans chaque tribunal de grande instance du Sénégal pour aider les juges dans le « talaq » (divorce) et le droit des successions.