Signature d’un avenant à la convention cadre de partenariat entre le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) et l’Agence Nationale Pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ)

Madame Mame Aby SEYE, Directrice Général du 3FPT et Monsieur Tamsir FAYE, Directeur Général de l’ANPEJ ont procédé à la signature de l’avenant prolongeant la convention cadre de partenariat mettant ainsi en commun leurs moyens, expériences et stratégies dans le but d’apporter une réponse efficace à la problématique de l’emploi des jeunes. Pour rappel, le 3FPT et l’ANPEJ ont signé la convention en 2016 pour une durée de 03 ans renouvelable.

Cette collaboration vise à assurer, une prise en charge efficace des besoins des Jeunes demandeurs d’emploi et des porteurs de projets en formation professionnelle et technique, afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Ainsi depuis la signature de la convention en 2016,

ü 565 jeunesont pu bénéficier du financement de leur formation initiale diplômante longue durée dont 206en 2016et 359en 2017pour une durée maximale de 3 ans.

ü En 2018, 67jeunes ont été également accompagnés dans le cadre de leurs formations qualifiantes de courte durée dont : 15en hygiène et normes culinairespour un montant de 4 106 400f CFA,27 en Commissariat-cateringpour 5 346 000FCFA et 25en Diagnostic automobilepour un montant total de 11 250 000fCFA.

En sus des engagements de la convention cadre, le 3FPT, à travers son guichet de financement des demandes individuelles s’engage à :

ü Financer les besoins en formation qualifiante des jeunes identifiés par l’ANPEJ ;

ü Transmettre à l’ANPEJ la liste des jeunes porteurs de projet bénéficiaires de l’appui du 3FPT ;

ü Prendre en charge les besoins en formation des jeunes entrepreneurs agricoles des fermes MIJA (Modèle d’Insertion des Jeunes Agri-preneurs) de l’ANPEJ

Mission du 3FPT

Mobiliser des ressources nécessaires au financement de la formation professionnelle et technique ;

Financer les actions de formation initiale et continue des demandeurs d’emploi et des porteurs de projet d’insertion.

Le 3FPT en chiffres

· 45 805 jeunes sénégalais ont bénéficié d’une formation pré-emploi à travers un financement de 21.303.367.620 FCFAen formation initiale de longue durée et qualifiante de courte durée,

· Financement des établissements de formation professionnelle et technique pour un montant de 8 382 890 511 FCFApour l’amélioration de l’accès et de la qualité des formations.

Site web: www.3fpt.sn

Mission ANPEJ:

§ Mettre en place un système intégré d’informations et de suivi des groupes cibles sur le marché de l’emploi

§ Promouvoir l’employabilité des jeunes et des groupes cibles

§ Promouvoir l’entrepreneuriat et l’auto- emploi

§ Mener toutes actions pouvant promouvoir l’emploi des jeunes

L’ANPEJ en chiffres :

1. Accueil-orientation des jeunes

§ 77 736 jeunes inscrits dont 60% de garçons et 40% de filles

§ 7 Antennes régionales et 18 Espaces Emploi Jeune ouverts

§ Un système d’information sur le marché de travail opérationnel-Guichet unique

§ Plus de 300 séances d’animation économique organisées pour informer les jeunes sur les opportunités existantes

2. Amélioration de l’employabilité des jeunes

§ 389 entreprises prospectées depuis 2014

§ 24 697 jeunes formés en entreprenariat, développement personnel, techniques de ventes et gestion financière, etc

§ 18 498 demandeurs d’emplois insérés à travers la CNEE et le dispositif de l’ANPEJ

3. Promotion de l’auto-emploi et de l’entreprenariat des jeunes

§ Plus de 5 420 plans d’affaires élaborés au profit des jeunes

§ 2 393 projets financés à travers le fonds emploi jeune (FEJ)

§ 4 035 224 015 FCFA de financements octroyés aux jeunes

§ 6 975 emplois directs créés à travers le financement de ces projets

Site web : www.anpej.sn