Signature d’un protocole d’accord entre Huawei et le Ministère de la jeunesse sénégalais pour favoriser l’inclusion numérique

[Dakar, Sénégal] Madame Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse, a reçu le 1er juillet dans son bureau une délégation de Huawei présidée par le Directeur Général de Huawei Sénégal, Nathan Li.





Cette rencontre a permis la signature d’un protocole d’accord entre Huawei et le ministère sénégalais de la Jeunesse, dans le cadre du programme DigiTruck de Huawei, une école mobile, destinée aux enfants et aux jeunes adultes.

DigiTruck est un programme de formation conçu pour favoriser l’inclusion numérique. Dispensée gratuitement au sein d’un conteneur reconverti en salle de classe itinérante et connectée, cette formation a pour objectif d’améliorer les compétences numériques des participants. Initié par Huawei et de concert avec Close The Gap - entreprise engagée dans la lutte contre la fracture numérique ayant notamment aménagé le camion -, le DigiTruck propose des formations aux métiers techniques du numérique afin de favoriser l’inclusion numérique.





Sous la tutelle du Ministère de l’Éducation nationale et du Ministère de la Jeunesse, ce programme prévu pour une durée de 3 ans bénéficiera à 5000 jeunes à travers 14 régions du Sénégal. L’inauguration est prévue prochainement, vers le courant du mois de septembre.





La ministre a félicité Huawei pour son initiative : « Ce sera un plaisir pour mon équipe et moi-même de mettre en œuvre ce projet, qui aura certainement un grand impact pour la région de Dakar et sa banlieue, ainsi que pour les autres régions de notre pays. Nous vous remercions pour la main tendue au Ministère de la Jeunesse» .Enfin, Néné Fatoumata Tall espère que « ce projet portera ses fruits et réduira l’exclusion numérique ».





Le DG de Huawei au Sénégal, Nathan Li, a d’ailleurs expliqué qu’à travers ce projet, « Huawei s’engage à élargir les opportunités des jeunes qui n’ont pas forcément accès au numérique ou à une formation, afin qu’ils s'intègrent pleinement dans la transformation technologique du pays. Nous nous concentrons sur la facilitation de l’accès à Internet et sur les fondamentaux de la formation numérique, qui sont quelques-uns des principaux moyens d'améliorer une éducation équitable et de qualité».





Concluant cette rencontre par la signature dudit protocole d’accord, la ministre a de nouveau exprimé ses remerciements et a affirmé mettre à la disposition de Huawei toute son équipe pour une exécution rapide du programme DigiTruck.





