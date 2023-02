Signature de convention du Bureau de Mise à Niveau et Coris Bank

Le Bureau de Mise à Niveau des entreprises (BMN) du Sénégal et Coris Bank International ont signé, ce vendredi 03 février 2023, une convention de partenariat en vue d’accompagner les PME-PMI dans leur mise à niveau et la maîtrise de la croissance, phase délicate dans la vie d’une entreprise. La cérémonie de signature de la convention a eu lieu dans les locaux du Bureau de Mise à Niveau entre M. Ibrahima Mar Fall, Directeur Général de Coris Bank International et Mme Fatou Dyana Bâ, Directrice du Bureau de la Mise à Niveau.





Il s’agit d’un protocole qui lie les deux structures appelées à œuvrer ensemble dans le sens de réunir les conditions techniques et financières aptes à faire jouer la PME sénégalaise son rôle moteur dans le processus d’émergence économique. De plus en plus d’entreprises en général et des PME en particulier, rencontrent souvent des difficultés dans la mise en œuvre de leurs projets, par défaut de trouver auprès du

secteur bancaire des financements adaptés à leurs besoins.





En effet, cette convention a pour objet :





- d’une part de permettre à des entreprises clientes de CBI SENEGAL et éligibles au Programme de Mise à Niveau du BMN de bénéficier d’appuis non financiers nécessaires à l’amélioration de leur organisation/gestion et au renforcement de leur compétitivité ;





- et d’autre part de faciliter aux entreprises ayant bénéficié du Programme de Mise à Niveau du BMN l’accès à des produits et services bancaires pour la création et/ou le développement de leurs activités économiques, selon les conditions de CBI SENEGAL.





Revenant sur les grandes lignes de la convention, M. Ibrahima Mar Fall estime que « ce partenariat s’inscrit parmi les axes de développement de Coris Bank International qui a pour vocation principale le financement des PME/PMI et dont l’objectif est de participer activement au développement socio-économique du pays et favoriser un accès au financement efficient et inclusif des acteurs économiques »





Pour sa part la Directrice du BMN, Mme Fatou Dyana Bâ, a rappelé le rôle de la mise à niveau est « de permettre aux entreprises de réaliser les gains de compétitivité et les choix stratégiques nécessaires pour affronter, dans les meilleures conditions, la concurrence étrangère sur le marché local et tirer profit des opportunités d'exportation qu'offrent les marchés internationaux.





Pour y arriver, elles ont besoin d’accéder à des financements. D’où toute l’importance de la convention que le BMN signe ce matin avec Coris Bank International.





A propos du BMN





Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) des entreprises du Sénégal, créé depuis septembre 2004 est un dispositif institutionnel et technique, sous la tutelle du ministère du commerce et des PME, chargé de mettre en œuvre les Politiques et Programmes de Mise à niveau des entreprises sénégalaises, afin d’améliorer leur compétitivité.





La mission du Programme de Mise à Niveau des entreprises est d’offrir aux entreprises sénégalaises qui s’y engagent, un moyen efficace d’améliorer leurs facteurs clés compétitivité.





Outre ses appuis à l’entreprise, le BMN promeut et renforce les capacités de l’expertise locale, réalise des études sectorielles à la demande du secteur privé et assure la promotion et la communication des Programmes de Mise à Niveau auprès des autorités, du secteur privé ainsi que des Partenaires Techniques et Financiers.





A propos de Coris Bank International





CBI Sénégal a démarré ses activités en novembre 2016 et s’est donnée pour but de participer activement au développement socio-économique du pays. Forte de ses potentialités et du dynamisme de son personnel, CBI Sénégal entend réaliser ses objectifs en s’appuyant sur son réseau d’agences qui compte aujourd’hui vingt (20) agences, dont douze (12) à Dakar et huit

(08) dans les autres régions du pays.





CBI Sénégal a connu des changements majeurs au cours de l’année 2019, notamment sa transformation de Succursale à Filiale et une augmentation de son capital qui a doublé pour atteindre 20 milliards de F CFA renforçant ainsi son autonomie et ses moyens d’intervention.





En 2022, Coris Bank International Sénégal ouvre une succursale en Guinée Bissau afin de contribuer à l’émergence du tissu économique Bissau Guinéen.