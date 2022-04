Signature de protocole : Les points d’accords entre And Guesseum et le ministère de la santé

Le ministre de la santé et de l’action sociale et l'Alliance des syndicats de santé And Gueusseum ont signé un protocole d’accords qui porte au moins sur 17 points. La rencontre entre dans le cadre de la dynamique de dialogue que le gouvernement a entreprise avec les travailleurs sous l’impulsion du Président Sall. Le ministère prend ainsi un engagement entier à les accompagner dans la prise en charge des préoccupations. En effet, le gouvernement reste toujours ouvert à nouer le fil du dialogue et travaille à l’amélioration des conditions des agents de santé et de l’action sociale. "Plusieurs rencontres sont tenues pour examiner les différents points du protocole » a notifié le ministre pendant la cérémonie qui s’est tenue le lundi 25 avril au niveau de son cabinet. En effet, depuis le 21 Mai 2021, presque 11 mois durant, ce jour était attendu par les acteurs. Tous les points concernent la carrière des catégories socio-professionnelles ont été abordés.D’ailleurs MBALLO Dia Thiam président de l’alliance estime qu’avec ce protocole les carrières vont évoluer positivement.





S’agissant des points du protocole, ils concernent entre autres, la signature du décret portant régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé. La signature a été faite au mois de Mai l’arrêté pris au mois d'août et la formation a débuté fin février. Il n'ya pas de point de blocage sur ce point. Le second point concerne la signature du décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique locale. Le décret a été signé. Le décret modifiant l’article 35 relatif au cas des fonctionnaires de l’administration générale des collectivités territoriales, l’organisation des formations complémentaires des assistants infirmiers en vue de leur reclassement sur le plan hiérarchique, le ministre marque son accord et va rendre effective la formation complémentaire.





Toujours concernant le protocole, il est prévu le versement des aides sociales dans les corps des assistants sociaux, l’enrôlement de tous les infirmiers et sage-femmes qui ne sont pas encore mis à niveau seront inscrit dans le budget 2022 dans la loi de finance rectificative, la finalisation des processus de reclassement et le reversement des infirmiers brevetés des préventionnistes des assistants dentaires ont été aussi retenus. Il y a aussi la révision de rémunération des agents qui ont perdu leurs indemnités après leur reclassement à la hiérarchie A1. Toutes les dispositions sont prises par le ministère qui a transmis les propositions indemnitaires au ministère des finances et du budget.