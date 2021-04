Signature du pacte de stabilité sociale : Les acteurs du tourisme sursoient à leurs mots d’ordre de grève

Signature de Pacte Sociale dans le secteur du Tourisme

Un consensus a été finalement trouvé entre l'État, le patronat et les travailleurs dans le but de la suspension des mots d’ordre de grève.





D’après Walf Quotidien, le ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, a présidé hier, la cérémonie de signature du pacte de stabilité sociale avec son collègue Samba Sy, ministre du Travail et du dialogue social et Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut conseil pour le dialogue social.