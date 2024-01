Sikilo : un an après l'horrible accident, les habitants toujours sous le choc

Le Sénégal s'était réveillé dans la douleur et la consternation, le 8 janvier 2023, à cause d'un accident tragique à hauteur de Sikilo,un village qui se trouve à six kilomètres de la région de Kaffrine. Le bilan est lourd: plus de 40 morts et une centaine de blessés ont été dénombrés, lors de cet accident de la circulation suite à une collision entre deux bus de transport en commun aux environs de 03 heures du matin. Les jours passent vite, mais les souvenirs restent gravés à jamais dans la mémoire. En ce 08 janvier 2024, les habitants de Sikilo se souviennent encore de cette tragédie avec beaucoup d'amertume. Toujours sous le choc et en deuil, ils font des témoignages glaçants sur l'accident tragique.







« L'accident tragique de Sikilo me choque toujours. Ce jour-là, j'étais en train de prier. Et brusquement, j'ai entendu le bruit des deux voitures vers 03 heures du matin et ma première réaction était d'aller sur les lieux avec les jeunes du village pour secourir les blessés avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Je suis toujours sous le choc. Il sera difficile pour moi d'effacer ces images horribles que j'ai vues lors de l'accident de ma mémoire. J’avais vu une trentaine de personnes mortes allongées au sol au bord de la route. J'ai encore vu d’autres personnes qui étaient coincées entre les deux voitures et qui criaient de toutes leurs forces. C'était catastrophique et je regrette beaucoup de ne pas pouvoir leur venir en aide. Je ne pouvais rien faire et je les voyais souffrir. Quand ces images me reviennent en tête, je me sens mal à l'aise. Certes, on a pu secourir certaines victimes avant l'arrivée des sapeurs mais le nombre qui souffrait était encore énorme. C'était très dur, un moment inoubliable pour le Sénégal et surtout pour le village de Sikilo»,retrace Imam Diaby, un habitant de Sikilo et témoin des faits sur Rfm.





L'accident de Sikilo, une tragédie qui a choqué de nombreux Sénégalais de par sa gravité poussant ainsi le Gouvernement du Sénégal à décréter trois jours de deuil national. Ce deuil est suivi par une série de mesures visant à prévenir de tels accidents. En ce 08 janvier 2024, des séances de récital de coran ont été organisées à la mosquée de Sikilo à la mémoire des victimes.