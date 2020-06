Sindia : 5 personnes arrêtées pour falsification de documents administratifs

L'enquête menée par la brigade de la gendarmerie de Nguekokh, concernant l'affaire de falsification de documents administratifs, faux et usage de faux, commence à porter ses fruits. Selon L'AS, qui donne l'information dans sa livraison de ce mercredi, dans la journée d'hier, mardi 09 juin 2020, les pandores ont arrêté 5 personnes avant de les déférer devant le parquet. Il s'agit des nommés I. Diallo, N. Dangoura et B. Ndiaye et deux autres acolytes.





Ces derniers sont poursuivis pour falsification de documents administratifs, faux et usage de faux en écriture publique au préjudice du sous-préfet de, Ibrahima Ndiaye. En effet, après avoir été victime des agissements de la bande qui a eu le toupet d'imiter sa signature dans certains documents administratifs surtout dans le domaine foncier, le sous-préfet a déposé une plainte contre X sur la table du commandant de la brigade de Nguekokh. Aussitôt saisis de la plainte, les gendarmes ont fait tomber la bande qui faisait dans la bamboula foncière.